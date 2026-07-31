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7 وارداتوں کے دوران لاکھوں کی مویشی ودیگرسامان چوری

  • گوجرانوالہ
7 وارداتوں کے دوران لاکھوں کی مویشی ودیگرسامان چوری

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)چوری کی 7 وارداتوں کے دوران چور لاکھوں کے مویشیوں سمیت قیمتی سامان لے گئے ۔

تھانہ سمبڑیال کے محلہ رسول پورہ کے رہائشی علی کے ڈیرہ سے چور 24 بھینسیں ،ساہووالہ میں اسجد محمود کے ڈیرہ سے 50ہزا رکے 105 بلاک۔ حدوکے میں فش فارم سے 4 لاکھ کی مچھلی ،کوٹلی نوناں میں ساجد کے سروس سٹیشن سے بجلی موٹر ،پل نہر اپر چناب ملکھانوالہ پل پر عرفان کی کنٹین سے 35ہزارکے سیگریٹ سمیت 25 ہزار نقدی جبکہ بیگووالہ کے رہائشی نوید کے ڈیرہ سے موبائل اور 22 ہزارر ،اڈا بیگووالہ میں وسیم کا رکشہ مالیت 2لاکھ 50 ہزار لے گئے ۔

 

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