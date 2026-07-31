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ثقافتی ورثے کی اہمیت اور تحفظ پر دو روزہ آگاہی ورکشاپ

  • گوجرانوالہ
ثقافتی ورثے کی اہمیت اور تحفظ پر دو روزہ آگاہی ورکشاپ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )کرسچین سٹڈی سنٹر کے زیرِ اہتمام مقامی ہوٹل میں ثقافتی ورثے کی اہمیت اور تحفظ پر دو روزہ آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔

مقصد معاشرے میں ثقافتی ورثے کی افادیت کو اجاگر کرنا اور اسکے موثر تحفظ بارے شعور بیدار کرنا تھا۔ عرفان مفتی، شہزاد فرانس، ناصر نیئر، سہیل اے ڈی،پروفیسر عائرہ، اشفاق نذر،ثناور ایڈووکیٹ ،سرفراز کلیمنٹ،تصور یونس گل،صبا رانی،شبانہ رزاق ،نسیم ظہور،مہک ظہور سمیت مختلف اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ معزز مہمانوں اور مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ ثقافتی ورثے کا فروغ اور معاشرے میں بین الثقافتی ہم آہنگی کا قیام پرامن اور ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل کیلئے ناگزیر ہے ۔ 

 

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