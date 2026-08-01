صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواز شریف کا وژن ہی ملک کو معاشی استحکام دلا سکتا ہے :رانا شمیم

  • گوجرانوالہ
نواز شریف کا وژن ہی ملک کو معاشی استحکام دلا سکتا ہے :رانا شمیم

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما اور سابق رکنِ قومی اسمبلی رانا شمیم احمد خان نے کہا ہے کہ امیدوار برائے ایم ایل اے حلقہ 36 صاحبزادہ احسن حافظ رضا کی کامیابی یقینی ہے کیونکہ عوام مسلم لیگ (ن) کی خدمت دیانت اور ترقیاتی سیاست پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔

 قائد نواز شریف کا ترقی خوشحالی تعمیر اور عوامی خدمت پر مبنی وژن ہی پاکستان کو معاشی استحکام اور قومی سربلندی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے ۔ وہ اگوکی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے ۔ اس موقع پر امیدوار برائے ایم ایل اے حلقہ 36صاحبزادہ احسن حافظ رضا بھی موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیوریج نظام ناکام ، گٹر ابل پڑے ، شہری پریشان

سرسید ٹاؤن :سیوریج زدہ پانی کا مسئلہ 72 گھنٹوں میں حل

شہر کی تمام سٹریٹ لائٹس کو فعال بنانے کا حکم

بارشیں :ٹوبہ میں انسدادِ ڈینگی سرگرمیاں مزید مؤثر بنانیکی ہدایت

چہلم حضرت امام حسینؓ، سکیورٹی یقینی بنائینگے :عائشہ رضوان

ممکنہ سیلاب، اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کا متاثرہ آبادیوں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن