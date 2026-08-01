صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور ڈی پی او کا چہلم امام حسین پر جلوس روٹ کا معا ئنہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور ڈی پی او کا چہلم امام حسین پر جلوس روٹ کا معا ئنہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر اویس مشتاق نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر دوست محمد کے ہمراہ چہلم حضرت امام حسین ؓکے سلسلہ میں نکالے جانے والے مرکزی جلوس کے روٹ کا معائنہ کیا۔

 مرکزی جلوس اڈا پسروریاں سے آغاز کرے گا اور اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا دوبارہ اڈا پسروریاں پر اختتام پذیر ہوگا۔معائنے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر سٹی رانا صفدر شبیر، سی او میونسپل کارپوریشن زبیر وٹو، واسا، ریسکیو 1122، پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایف آئی اے کا بڑا کریک ڈاؤن ، حوالہ ہنڈی نیٹ ورک بے نقاب ، ایک کروڑ سے زائد نقدی برآمد

گورنرسندھ نے لائف اسٹائل فرنیچر ایکسپو کا افتتاح کر دیا

ملازمین کے مسائل حل کرنے کیلئے سنجیدہ ،سعید غنی

جماعت اسلامی نے گرین کراچی مہم کا آغاز کردیا

8شہریوں کی بازیابی کی درخواستیں عدم پیروی پر خارج

جامعہ کراچی میں انٹرن شپ پروگرام کامیابی سے مکمل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن