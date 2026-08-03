انتقال پر ملال
راہوالی (نامہ نگار)ٹھیکیدار ذوالفقار بھٹو مرحوم کے بھائی مسلم لیگ ن کے رہنما حاجی امین سعودیہ عرب والے کے برادرنسبتی ، سابق کونسلر یونین کونسلر شرقی راہوالی لیاقت مہر وفات پاگئے جن کو راہوالی کے بڑے قبرستان میں سپردخاک کردیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات ،عزیزواقارب نے شرکت کی۔
ٹھیکیدار ذوالفقار بھٹو مرحوم کے بھائی مسلم لیگ ن کے رہنما حاجی امین سعودیہ عرب والے کے برادرنسبتی ، سابق کونسلر یونین کونسلر شرقی راہوالی لیاقت مہر وفات پاگئے جن کو راہوالی کے بڑے قبرستان میں سپردخاک کردیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیات ،عزیزواقارب نے شرکت کی۔
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