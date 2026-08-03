آزاد کشمیر الیکشن، گجرات میں سکیو رٹی کے موثر انتظامات
گجرات(سٹی رپورٹر )ضلع گجرات میں آزاد جموں و کشمیر جنرل الیکشن کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی ۔
تمام پولنگ سٹیشنوں اور حساس مقامات پر سکیورٹی کے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ شہری بلا خوف و خطر اپنا حقِ رائے دہی استعمال کر سکیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امن و امان کے قیام اور پرامن انتخابی عمل کو یقینی بنانے کے لیے پولیس ہر لمحہ الرٹ اور متحرک رہی ۔
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