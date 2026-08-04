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کرنٹ سے 15سالہ لڑکا جاں بحق

  • گوجرانوالہ
کرنٹ سے 15سالہ لڑکا جاں بحق

تتلے عالی(نامہ نگار )کرنٹ سے 15سالہ لڑکا جاں بحق ہوگیا۔ نواحی گاؤں مرالی والہ کے رہائشی مظہر کا بیٹا عبداﷲ نہانے کے بعد سوئچ بند کرتے ہوئے ہاتھ ننگے تار سے ٹکراگیا ،ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن جانبر نہ ہو سکا۔

کرنٹ سے 15سالہ لڑکا جاں بحق ہوگیا۔ نواحی گاؤں مرالی والہ کے رہائشی مظہر کا بیٹا عبداﷲ نہانے کے بعد سوئچ بند کرتے ہوئے ہاتھ ننگے تار سے ٹکراگیا ،ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن جانبر نہ ہو سکا۔

 

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