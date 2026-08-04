صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدم تو جہی ‘ڈسکہ میں سٹریٹ لائٹس دن کے وقت روشن

  • گوجرانوالہ
عدم تو جہی ‘ڈسکہ میں سٹریٹ لائٹس دن کے وقت روشن

پسرور روڈ پر سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری‘شہریوں کا حکام سے نوٹس کا مطالبہ

موترہ(نامہ نگار )میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی عدم توجہی پسرور روڈ ڈسکہ پر دن کے اوقات میں بھی سٹریٹ لائٹس جلنے لگیں، شہر میں جن علاقوں میں سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں زیادہ تر خراب ہیں اور بعض علاقوں اور گلی محلوں میں میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی طرف سے سٹریٹ لائٹس نہیں لگائی گئی جہاں پر شام ہوتے ہی گھپ اندھیرا ہوجاتا ہے اور جن علاقوں میں میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں انہیں رات اوردن کے اوقات میں بھی چلایاجارہا ہے ،پسرور روڈ ڈسکہ پر سٹریٹ لائٹس دن کے اوقات میں بھی چلتی رہتی ہیں یہ سلسلہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری ہے اگر کوئی میونسپل کمیٹی ڈسکہ والوں کو اس بارے اطلاع کرے کہ لائٹس دن کے اوقات میں بھی چل رہی ہیں تو آگے سے وہ یہ کہہ کرٹال دیتے ہیں کہ بل ہم نے دینا ہے ہم دن میں چلائیں یا رات میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں توتمہیں کیا مسئلہ ہے جس پر شہری خاموش ہوجاتے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

صوبہ بھر میں سرکاری آٹے کی بلاتعطل فراہمی کے لئے خصوصی پلان مرتب

بلا تعطل طبی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے ،کمشنر

محکمہ خورا ک کی گندم کی غیر قانو نی نقل و حمل کے خلاف بڑی کاروائی

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا توقیر محمد نعیم نے کھلی کچہری کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا انڈر پاس، ریلوے اسٹیشن چوک، مین بازار اور شہر کے دیگر مقامات کاتفصیلی دورہ

اے سی بھیرہ کا امام بارگاہ حسینیہ قلعہ اور قصر زینب علی پور سیداں کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس