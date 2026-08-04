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ڈسکہ :وارداتوں میں موٹر سائیکل پالتو پرندے ودیگر سامان چوری

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :وارداتوں میں موٹر سائیکل پالتو پرندے ودیگر سامان چوری

ڈسکہ ،ہیڈ بمبانوالہ (نمائندہ دنیا،نامہ نگار ) تین مختلف وارداتوں میں موٹر سائیکل، پالتو پرندے ودیگر سامان چوری ہو گیا۔

آڈھا سٹاپ پر محسن کی قبرستان کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری ، ڈلیکے میں ذوالفقار علی کے ڈیر ے سے 61کبوتراور پیٹر کا سامان چوری جبکہ سٹی ہاؤسنگ گھوئینکی میں منیر کے زیر تعمیر مکان سے بجلی کے تار اور بورڈ چوری ہوگئے۔

 

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