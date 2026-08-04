صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:بارشوں سے قبریں زمین بوس،مٹی نہ ملنے سے مرمت نا ممکن

  • گوجرانوالہ
راہوالی:بارشوں سے قبریں زمین بوس،مٹی نہ ملنے سے مرمت نا ممکن

راہوالی (نامہ نگار)مسلسل شدید بارشوں کی وجہ سے راہوالی کے بڑے قبرستان میں سینکڑوں قبریں زمین بوس ہوگئیں جن کو دوبارہ مرمت کرنے کیلئے لوگوں کو بارشوں کی وجہ سے خشک مٹی نہیں مل رہی جبکہ ٹریکٹر ٹرالیوں اور لوڈر گاڑیوں کے آنے جانیوالے کچے راستے بند اور مٹی نہ ملنے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی قبروں کی مرمت ناممکن ہوگئی۔

مسلسل شدید بارشوں کی وجہ سے راہوالی کے بڑے قبرستان میں سینکڑوں قبریں زمین بوس ہوگئیں جن کو دوبارہ مرمت کرنے کیلئے لوگوں کو بارشوں کی وجہ سے خشک مٹی نہیں مل رہی جبکہ ٹریکٹر ٹرالیوں اور لوڈر گاڑیوں کے آنے جانیوالے کچے راستے بند اور مٹی نہ ملنے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی قبروں کی مرمت ناممکن ہوگئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی کاموں میں شفافیت ،معیار بر قراررکھنے کا حکم

بی زیڈ ملازمین نے احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا، مکمل ہڑتال کا اعلان

چہلم جلوس، سی پی او کا سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

دیہی ہسپتالوں میں سروس بہتر بنا ئی جائے : ڈپٹی کمشنر کی ہدایت

صوبائی وزیر کا ملتان، وہاڑی، لودھراں شاہراہ منصوبوں کا جائزہ

ویمن یونیورسٹی ملتان، جونیئر ملازمین کو ترقیوں کی یقین دہانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس