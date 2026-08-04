گوجرہ:ہسپتا ل آ ئے شہری کی موٹر سا ئیکل چوری
گوجرہ(نما ئندہ دُنیا)چورو ں نے ہسپتا ل آ ئے شہری کی موٹر سا ئیکل چوری کرلی۔ محلہ عبداﷲ پور کا فیصل رحما ن اپنی موٹر سا ئیکل پر سوار ہوکر تحصیل ہیڈ کواٹر ہسپتا ل آ یا موٹر سا ئیکل با ہر کھڑی کرکے اندر چلا گیا واپسی پر موٹر سا ئیکل غائب پا ئی جو نا معلو م افراد چوری کرکے فرار ہوگئے اطلا ع ملنے پر سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرکے تلا ش شروع کردی ہے۔
چورو ں نے ہسپتا ل آ ئے شہری کی موٹر سا ئیکل چوری کرلی۔ محلہ عبداﷲ پور کا فیصل رحما ن اپنی موٹر سا ئیکل پر سوار ہوکر تحصیل ہیڈ کواٹر ہسپتا ل آ یا موٹر سا ئیکل با ہر کھڑی کرکے اندر چلا گیا واپسی پر موٹر سا ئیکل غائب پا ئی جو نا معلو م افراد چوری کرکے فرار ہوگئے اطلا ع ملنے پر سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرکے تلا ش شروع کردی ہے۔
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