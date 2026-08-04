صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :موسلادھار بارش سے چند منٹوں میں نظامِ زندگی مفلوج

  • گوجرانوالہ
کامونکے :موسلادھار بارش سے چند منٹوں میں نظامِ زندگی مفلوج

کامونکے (نامہ نگار )شہر میں ہونے والی موسلادھار بارش نے چند ہی منٹوں میں نظامِ زندگی مفلوج کر دیا۔

شدید بارش کے باعث شہر کے تمام انڈر پاسز پانی سے بھر گئے جبکہ متعدد سڑکیں اور بازار زیرِ آب آ گئے ۔ نشیبی علاقوں میں بارشی پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی اور شہریوں نے نکاسیٔ آب کے مؤثر انتظامات کا مطالبہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پرانی گاڑیوں کی سکریپنگ،قانونی فریم ورک متعارف

سکول ، کالج ٹیچرز انٹرنز کے کنٹریکٹس میں توسیع کااعلان

پولیس ملازمین ، اہلخانہ کوعلاج کیلئے 18لاکھ 35ہزار جاری

بلال یاسین کی کھلی کچہری ،عوامی مسائل سنے ،حل کے احکامات

واسا کا دائرہ کار 99تحصیلوں تک بڑھانے کا منصوبہ

سوسائٹی کی اخلاقی تعمیر میں ماں کا کردار کلیدی:ڈاکٹر طاہر القادری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس