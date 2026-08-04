صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو موٹرسائیکلوں میں تصادم، دو افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
دو موٹرسائیکلوں میں تصادم، دو افراد زخمی

شورکوٹ (نمائندہ دنیا) شورکوٹ جھنگ روڈ پر میرک سیال کے قریب تیز رفتاری کے باعث دو موٹرسائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے۔

ریسکیو 1122 کے مطابق اطلاع ملتے ہی ایمبولینس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال شورکوٹ منتقل کر دیا۔زخمیوں میں 40 سالہ محمد صفدر، سکنہ میرک سیال، شورکوٹ، اور 28 سالہ عثمان، سکنہ ضلع لیہ، شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

صوبہ بھر میں سرکاری آٹے کی بلاتعطل فراہمی کے لئے خصوصی پلان مرتب

بلا تعطل طبی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے ،کمشنر

محکمہ خورا ک کی گندم کی غیر قانو نی نقل و حمل کے خلاف بڑی کاروائی

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا توقیر محمد نعیم نے کھلی کچہری کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا انڈر پاس، ریلوے اسٹیشن چوک، مین بازار اور شہر کے دیگر مقامات کاتفصیلی دورہ

اے سی بھیرہ کا امام بارگاہ حسینیہ قلعہ اور قصر زینب علی پور سیداں کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس