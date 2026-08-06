صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان گرکر شدید زخمی

  • گوجرانوالہ
نوجوان گرکر شدید زخمی

کامونکے(نامہ نگار)موٹر سائیکل سے گرکر تولیکی روڈ کا ذوہیب شدید زخمی ہوگیا۔ دیگر حادثات میں شریف پورہ کا کاشف، پاک ٹاؤن کا شعیب، کسوکی روڈ کا احمد، فیصل ٹاؤن کی پروین، 25 سالہ بابراور خالد زخمی ہوگئے۔

موٹر سائیکل سے گرکر تولیکی روڈ کا ذوہیب شدید زخمی ہوگیا۔ دیگر حادثات میں شریف پورہ کا کاشف، پاک ٹاؤن کا شعیب، کسوکی روڈ کا احمد، فیصل ٹاؤن کی پروین، 25 سالہ بابراور خالد زخمی ہوگئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رکشوں میں ڈیجیٹل میٹر نصب کرنے کا فیصلہ

یلولائن منصوبے کی بروقت تکمیل کیلئے رفتار بڑھانے کی ہدایت

سندھ ہائیکورٹ: غیرقانونی بینرز پوسٹرز اور وال چاکنگ فوری ختم کرنے کی ہدایت

کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھیں گے ،گورنر

یوم استحصال کشمیر پر اندرون سندھ ریلیاں،بھرپور اظہار یکجہتی

ڈی آئی جی ویسٹ کی یادگارِ شہدا پر حاضری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یورپی سمندروں میں ڈوبتے پاکستانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اہلِ ملتان کی استقامتِ قدیم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
حماس نے ہتھیار رکھ دیے مگر…
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سسٹم، نیا یا پرانا؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مصطفی کمال! آپ سے کچھ باتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امام احمد رضا اور ردِّ بدعات ومنکَرات
مفتی منیب الرحمٰن