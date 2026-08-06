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یومِ شہدا پولیس کے موقع پر یادگار شہدا جناح چوک میں شمعیں روشن

  • گوجرانوالہ
یومِ شہدا پولیس کے موقع پر یادگار شہدا جناح چوک میں شمعیں روشن

حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دُنیا) یومِ شہدا پولیس کے موقع پر یادگار شہدا جناح چوک پر شمعیں روشن، شہدا کو بھرپور خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔

ڈی پی او حافظ آباد فواد احمد نے یادگارِ شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور شمعیں روشن کیں۔ ایس پی انویسٹی گیشن، پولیس افسر وں ، شہداء کے اہلِ خانہ، میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی تقریب میں شرکت کی۔

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