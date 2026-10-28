ڈیرے سے کھا د اور ڈیزل چوری
راہوالی(نمائندہ دنیا)ترگڑی گاؤں کے رہائشی عمر فاروق کے ڈیرے سے نا معلوم افراد ڈی اے پی کھاد دو توڑے ،مٹر بیج دو توڑے ،ڈیزل 40لٹر ، ڈسک ہل کے ٹائر، ٹریکٹر کی لنکوں والی پٹی اور دیگر سامان لے گئے ، کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
ترگڑی گاؤں کے رہائشی عمر فاروق کے ڈیرے سے نا معلوم افراد ڈی اے پی کھاد دو توڑے ،مٹر بیج دو توڑے ،ڈیزل 40لٹر ، ڈسک ہل کے ٹائر، ٹریکٹر کی لنکوں والی پٹی اور دیگر سامان لے گئے ، کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
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