صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیرے سے کھا د اور ڈیزل چوری

  • گوجرانوالہ
ڈیرے سے کھا د اور ڈیزل چوری

راہوالی(نمائندہ دنیا)ترگڑی گاؤں کے رہائشی عمر فاروق کے ڈیرے سے نا معلوم افراد ڈی اے پی کھاد دو توڑے ،مٹر بیج دو توڑے ،ڈیزل 40لٹر ، ڈسک ہل کے ٹائر، ٹریکٹر کی لنکوں والی پٹی اور دیگر سامان لے گئے ، کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

ترگڑی گاؤں کے رہائشی عمر فاروق کے ڈیرے سے نا معلوم افراد ڈی اے پی کھاد دو توڑے ،مٹر بیج دو توڑے ،ڈیزل 40لٹر ، ڈسک ہل کے ٹائر، ٹریکٹر کی لنکوں والی پٹی اور دیگر سامان لے گئے ، کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر صنعت و تجارت سے مختلف وفود کی ملاقاتیں

ڈاؤ یونیورسٹی نئے معیار قائم کر رہی ہے ،وزیر جامعات

تیسرے عالمی ثقافتی میلے کا آج سے آغاز

عمرہ ویزا کی آڑ میں غیرقانونی امیگریشن کی کوشش ناکام

منکی پاکس کا ایک اورکیس آگیا،تعداد 100سے زائد

بیوروکریسی نے عجیب روش اپنائی ہوئی ہے ،ہائیکورٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق