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تتلے عالی :بھانجی کیساتھ زیادتی کی کوشش، خالو کیخلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :بھانجی کیساتھ زیادتی کی کوشش، خالو کیخلاف مقدمہ

تتلے عالی (نامہ نگار) بھانجی کیساتھ زیادتی کی کوشش، خالو کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

موڑ ایمن آباد کی رہائشی (ا) اپنی خالہ کو ملنے نواحی گاؤں کوٹ میتلا آئی تھی،گزشتہ رات فیضان موٹر سائیکل پر بٹھا کر سٹی ہاؤسنگ میں ضرورت کی چیزیں لینے گیا، رات 2بجے واپسی پر فیضان نے موٹر سائیکل روک نا زیبا حرکات شروع کر دیں ،پولیس نے لڑکی کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرلیا۔

 

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