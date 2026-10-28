سیالکوٹ:ویژن فیکٹری نالہ کے قریب نومولود بچی کی لاش برآمد
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) پسرور روڈ نزد ویژن فیکٹری نالہ کے قریب نومولود بچی کی لاش برآمد ہوئی۔ کپڑے میں لپٹی لاش کو ریسکیو 1122 نے تحویل میں لے کر ڈیڈ ہا ئو س منتقل کر دیا۔
پسرور روڈ نزد ویژن فیکٹری نالہ کے قریب نومولود بچی کی لاش برآمد ہوئی۔ کپڑے میں لپٹی لاش کو ریسکیو 1122 نے تحویل میں لے کر ڈیڈ ہا ئو س منتقل کر دیا۔
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