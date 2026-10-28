صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی آربی اور نہر اپرچناب میں پانی کم ہوتے ہی مچھیروں کے ڈیرے

  • گوجرانوالہ
بی آربی اور نہر اپرچناب میں پانی کم ہوتے ہی مچھیروں کے ڈیرے

موترہ(نامہ نگار)نہربی آربی اور اپرچناب میں پانی میں کمی ہوتے ہی ہیڈ بمبانوالہ اور دیگر مقامات پر مچھیروں نے ڈیرے ڈال لئے۔۔۔

 پانی کی مسلسل کمی کی وجہ سے نہر بی آر بی اور نہر اپر چناب کو پانی کی فراہمی بند کردی گئی اور نہر بی آربی اور اپر چناب میں پانی کم ہوتے ہی ہیڈ بمبانوالہ اور دیگر مقامات پر دوسرے علاقوں سے مچھلیاں پکڑنے کیلئے آئے ہوئے مچھیروں نے ڈیرے جما لئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کی سرگرمیوں کا جائزہ

سرکاری محکموں کی کارکردگی میں بہتری اولین ترجیحات ہیں،اے سی بھیرہ

ڈپٹی کمشنرکا ریسکیو 1122 اسٹیشن میانوالی کا دورہ

ایم ڈی واسا میانوالی کا مین بازار کا دورہ ، نالوں کی مکمل صفائی کا جائزہ

گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں 25990 لیٹر دودھ کو چیک

بیوہ کو اراضی سے محروم کرنیوالے پٹواری کو 31 سال قید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق