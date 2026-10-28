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جلالپور جٹاں :کالج سے واپس آنیوالی طالبہ کو ہراساں کرنے پر 3افرا دگرفتار

  • گوجرانوالہ
جلالپور جٹاں :کالج سے واپس آنیوالی طالبہ کو ہراساں کرنے پر 3افرا دگرفتار

جلالپور جٹاں (نامہ نگار) تھانہ صدر جلالپور جٹاں نے کالج سے گھر واپس آنے والی طالبہ کو ہراساں کرنے میں ملوث 3ملزم گرفتار کر لئے جن میں ارسلان حیدر، حسنین رضا اور علی حمزہ شامل ہیں۔

تھانہ صدر جلالپور جٹاں نے کالج سے گھر واپس آنے والی طالبہ کو ہراساں کرنے میں ملوث 3ملزم گرفتار کر لئے جن میں ارسلان حیدر، حسنین رضا اور علی حمزہ شامل ہیں۔

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