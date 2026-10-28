حافظ آباد:موٹر سائیکل ماں اور 2بیٹیاں ٹریفک حادثے میں زخمی
حافظ آباد (نمائندہ دنیا، نامہ نگار) ٹریفک حادثات میں 3 خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہوگئے۔ لکھیا سٹاپ کوٹ سرور روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور موٹرسائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوگئے۔۔۔
زخمیوں میں 22سالہ عدنان ،15سالہ حماد اور22 سالہ افضل شامل ہیں جنہیں ریسکیو 1122 نے ٹراما سنٹر حافظ آباد منتقل کر دیا ۔ علاوہ ازیں ٹاہلی گورائیہ سٹاپ پنڈی بھٹیاں کے قریب موٹرسائیکل سوار3 خواتین ٹرک کو کراس کرتے گر گئیں، حادثے میں 40سالہ نوراں بی بی زوجہ بشیر احمد ، 16 سالہ بسمہ اور 20 سالہ لائبہ دختر بشیر احمد زخمی ہوئیں۔
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