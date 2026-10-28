صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:موٹر سائیکل ماں اور 2بیٹیاں ٹریفک حادثے میں زخمی

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:موٹر سائیکل ماں اور 2بیٹیاں ٹریفک حادثے میں زخمی

حافظ آباد (نمائندہ دنیا، نامہ نگار) ٹریفک حادثات میں 3 خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہوگئے۔ لکھیا سٹاپ کوٹ سرور روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور موٹرسائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوگئے۔۔۔

زخمیوں میں 22سالہ عدنان ،15سالہ حماد اور22 سالہ افضل شامل ہیں جنہیں ریسکیو 1122 نے ٹراما سنٹر حافظ آباد منتقل کر دیا ۔ علاوہ ازیں ٹاہلی گورائیہ سٹاپ پنڈی بھٹیاں کے قریب موٹرسائیکل سوار3 خواتین ٹرک کو کراس کرتے گر گئیں، حادثے میں 40سالہ نوراں بی بی زوجہ بشیر احمد ، 16 سالہ بسمہ اور 20 سالہ لائبہ دختر بشیر احمد زخمی ہوئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اوپن ڈور پالیس پر عمل یقینی بنایا جائے ،ڈاکٹر فیصل سلیم

ڈی سی خانیوال کا ضلعی ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ

نشتر ہسپتال،نیوروسٹروک کے مریضوں کیلئے کیتھ لیب کی منظوری

بی زیڈ یو :سرکاری لکڑی باہر لیجانے کے معاملے کی انکوائری کا حکم

نامعلوم ملزموں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی

دو ویٹرنری عطائیوں کے خلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق