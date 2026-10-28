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پنجاب کونسل آف آرٹس کے زیر اہتمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی پروگرامز

  • گوجرانوالہ
پنجاب کونسل آف آرٹس کے زیر اہتمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی پروگرامز

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)پنجاب کونسل آف دی آرٹس گوجرانوالہ ڈویژن محکمہ اطلاعات و ثقافت حکومت پنجاب میں یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔

تقریبات میں کشمیری عوام پر ہونے والے ظلم و ستم پر مبنی نمائش مصوری، سیمینار اور ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آرٹس کونسل محمد عرفان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروگرامز شمسہ گیلانی ،اسسٹنٹ محمد اعجاز حسین ، مس عروج فاطمہ و سٹاف سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی بلخصوص کاروان ویلفیئر سوسائٹی و گوجرانوالہ ادبی فورم کے ممبران اور ادبی تنظیموں سے وابستہ شہریوں نے شرکت کی۔ 

 

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