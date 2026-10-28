صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی محتسب کے حکم پر شہری کو2سال سے تاخیر کا شکار بیمہ پالیسی کی ادائیگی

  • گوجرانوالہ
وفاقی محتسب کے حکم پر شہری کو2سال سے تاخیر کا شکار بیمہ پالیسی کی ادائیگی

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)وفاقی محتسب کے حکم پر سٹیٹ لائف انشورنس نے 2 سال سے تاخیر کا شکار 5لاکھ 20 ہزار 500 روپے کی انشورنس پالیسی کی ادائیگی کر دی۔

 گجرات کے رہائشی شیر اکبر کی پالیسی کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی۔ وفاقی محتسب نوید کامران بلوچ کی ہدایت پر ریجنل آفس گوجرانوالہ نے انشورنس پالیسی کی رقم 5 لاکھ 20 ہزار 500 روپے شیر اکبر کو ادا کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کی سرگرمیوں کا جائزہ

سرکاری محکموں کی کارکردگی میں بہتری اولین ترجیحات ہیں،اے سی بھیرہ

ڈپٹی کمشنرکا ریسکیو 1122 اسٹیشن میانوالی کا دورہ

ایم ڈی واسا میانوالی کا مین بازار کا دورہ ، نالوں کی مکمل صفائی کا جائزہ

گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں 25990 لیٹر دودھ کو چیک

بیوہ کو اراضی سے محروم کرنیوالے پٹواری کو 31 سال قید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن