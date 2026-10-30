الحاج حفیظ نیازی کے سالانہ ختم کی تقریب آج ہو گی
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)جماعت رضائے مصطفی پاکستان کے زیرِاہتمام آج بعد نماز عشا آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ زینت المساجد دارالاسلام میں مفتی پیر ابوداؤد صادق رضوی کے رفیقِ خاص الحاج محمد حفیظ نیازی کے پہلے سالانہ ختم شریف کی تقریب زیرِنگرانی مولانا ابوالرضا پیر داؤد رضوی اور صاحبزادہ رؤف رضوی منعقد ہوگی۔
جماعت رضائے مصطفی پاکستان کے زیرِاہتمام آج بعد نماز عشا آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ زینت المساجد دارالاسلام میں مفتی پیر ابوداؤد صادق رضوی کے رفیقِ خاص الحاج محمد حفیظ نیازی کے پہلے سالانہ ختم شریف کی تقریب زیرِنگرانی مولانا ابوالرضا پیر داؤد رضوی اور صاحبزادہ رؤف رضوی منعقد ہوگی۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments