صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیضان مدینہ کے 8طالبعلم قرآن پاک حفظ کر کے کنزالمدارس بورڈ امتحان میں بھی پاس

  • گوجرانوالہ
فیضان مدینہ کے 8طالبعلم قرآن پاک حفظ کر کے کنزالمدارس بورڈ امتحان میں بھی پاس

پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )مدرستہ المدینہ فیضان مدینہ پنڈی بھٹیاں کے طالبعلموں حافظ احمد رضا، حافظ واصف علی، حافظ حماد، حافظ محمد ارمان، حافظ محمد روہان، حافظ محمد مجتبیٰ، حافظ شہزاد، حافظ طیب نے قران پاک حفظ کر کے گورنمنٹ پاکستان سے منظور شدہ بورڈ کنزالمدارس سے امتحان بھی پاس کرلیا جو ادارہ کیلئے اعزاز کی بات ہے ،امتحان پاس کرنیوالے طالبعلموں نے مدرسہ کے ناظم قاری علی حسن عطاری سے قران پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ۔

مدرستہ المدینہ فیضان مدینہ پنڈی بھٹیاں کے طالبعلموں حافظ احمد رضا، حافظ واصف علی، حافظ حماد، حافظ محمد ارمان، حافظ محمد روہان، حافظ محمد مجتبیٰ، حافظ شہزاد، حافظ طیب نے قران پاک حفظ کر کے گورنمنٹ پاکستان سے منظور شدہ بورڈ کنزالمدارس سے امتحان بھی پاس کرلیا جو ادارہ کیلئے اعزاز کی بات ہے ،امتحان پاس کرنیوالے طالبعلموں نے مدرسہ کے ناظم قاری علی حسن عطاری سے قران پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ