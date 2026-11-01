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موسم تبدیل ، خریدوفروخت میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
موسم تبدیل ، خریدوفروخت میں اضافہ

تتلے عالی(نامہ نگار)مچھلی کی خریدوفروخت شروع ہو گئی۔ مچھلی کے شکار پر پابندی ختم ہونے اورموسم سرما کا آغاز ہونے پر تتلے عالی کی مختلف شاہراہوں اور نواحی علاقوں میں خریدوفروخت کیلئے دکانیں اور ریڑھیاں سج گئی ہیں۔

مچھلی کی خریدوفروخت شروع ہو گئی۔ مچھلی کے شکار پر پابندی ختم ہونے اورموسم سرما کا آغاز ہونے پر تتلے عالی کی مختلف شاہراہوں اور نواحی علاقوں میں خریدوفروخت کیلئے دکانیں اور ریڑھیاں سج گئی ہیں۔ 

 

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