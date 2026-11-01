ڈمپر اورٹرالے کیساتھ تصادم
لالہ موسیٰ (نامہ نگار)گلیانہ گول مسجد کے قریب ایل پی جی لے کر آنے والے ٹرالے ، ڈمپر اورٹرالی ٹریکٹر میں تصادم ہو گیا،تصادم کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا ، پولیس اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر روڈ کھلوا دیا۔
گلیانہ گول مسجد کے قریب ایل پی جی لے کر آنے والے ٹرالے ، ڈمپر اورٹرالی ٹریکٹر میں تصادم ہو گیا،تصادم کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا ، پولیس اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر روڈ کھلوا دیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments