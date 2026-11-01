صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈیکی گورائیہ9:افراد کا گھر میں گھس کر ساس ، بہو پر تشدد

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ9:افراد کا گھر میں گھس کر ساس ، بہو پر تشدد

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )تین خواتین سمیت 9افراد نے 2خواتین کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا ۔

موضع شیخوپورہ بڈھاگورائیہ کا عبدالرشید بیوی ،بہو اور بچوں کے ہمراہ گھرمیں موجودتھاکہ احسان ‘عباس ’ذوالفقار’عبداﷲ’افتخار’آصف’وارث ’مقدس ’سلمیٰ اور صفیہ گھرمیں گھس آئے اور اس کی بیوی طلعت اور نائلہ کو تشددکانشانہ بناناشروع کردیا جس کے نتیجہ میں طلعت کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

روڈ سیفٹی اقدامات ، ڈرائیوروں کی فہرستیں تیار کرنے پر زور

فری میڈیکل کیمپ ، 700 سے زائد مریضوں کا معائنہ

مسیحی عبادت گاہوں پر فول پروٖ سکیورٹی انتظامات

ضلعی ہسپتال مظفر گڑھ میںطبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

خاندانی دشمنی پر 15 سالہ طالب علم پر تشدد، چہرہ زخمی

یتیم لڑکے سے مبینہ زیادتی، حالت تشویشناک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل