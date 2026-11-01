راہوالی :مقدمہ کی پیروی سے روکنے کیلئے مخالفین کا 2بھائیوں پر تشدد
راہوالی (نمائندہ دنیا )مخالفین نے مدعی مقدمہ کے گھر پر دھاوا بول دیا ۔
منڈیالہ وڑائچ کے ذیشان اور اسکے بھائی کو مقدمہ کی پیروی سے روکنے کیلئے رانا نور اور ساتھیوں نے دروازے پر اینٹیں ماریں ، دروازہ کھولا تو رانا انور اور رومان نے ذیشان پر ڈنڈے کا وار کیا اور تنویر نے آہنی راڈ دے مارا جس سے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ملزم فرار ہوگئے ۔
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