صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایلومینیم یوٹینسلز کا کسٹمز ویلیوایشن رولنگ ماننے سے انکار

  • گوجرانوالہ
ایلومینیم یوٹینسلز کا کسٹمز ویلیوایشن رولنگ ماننے سے انکار

پیداواری لاگت بڑھنے سے مصنوعات عالمی مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر سکیں گی:رہنما

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)آل پاکستان ایلومینیم یوٹینسلز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے صدر عارف سلیم،سینئر نائب صدر عاطف انور اور نائب صدر عثمان صدیق نے کہا کہ کسٹمز ویلیوایشن رولنگ نمبر 2124/2026 کونہیں مانتے ، صدر ، وزیر اعظم اور چیئرمین ایف بی آر فوری نوٹس لیں۔ آل پاکستان ایلومینیم یوٹینسلز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق مذکورہ رولنگ میں برتنوں میں استعمال ہونے والے شیشے کے ڈھکنوں (گلاس لڈز)کی کسٹم ویلیو میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ۔ ایسوسی ایشن کے پاس موجود مستند درآمدی دستاویزات اور سپلائر انوائسز کے مطابق ان ڈھکنوں کی اصل قیمت 0.90ڈالر فی کلو گرام سے کم ہے جبکہ رولنگ میں اسے 1.75ڈالر فی کلو گرام مقرر کیا گیا ہے جو تقریباً 100فیصد زائد ہے ۔ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ 12 اکتوبر 2026کو ہونیوالی مبینہ سٹیک ہولڈر میٹنگ کے لیے APAUMA کو کوئی نوٹس یا دعوت نامہ جاری نہیں کیا گیا اور انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا جو انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے ۔رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس فیصلے پر نظرثانی نہ کی گئی تو پیداواری لاگت بڑھنے سے پاکستانی مصنوعات عالمی مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر سکیں گی، اس سے ملکی برآمدات کو شدید نقصان پہنچے گا، فیکٹریاں بند ہوں گی اور ہزاروں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے ۔ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ رولنگ نمبر 2124/2026 کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کی اہم شاہراہوں پر لائٹس کی تنصیب مکمل،شجرکاری کرنے کے احکامات

روڈ سیفٹی اقدامات ، ڈرائیوروں کی فہرستیں تیار کرنے پر زور

فری میڈیکل کیمپ ، 700 سے زائد مریضوں کا معائنہ

مسیحی عبادت گاہوں پر فول پروٖ سکیورٹی انتظامات

ضلعی ہسپتال مظفر گڑھ میں طبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

خاندانی دشمنی پر 15 سالہ طالب علم پر تشدد، چہرہ زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر