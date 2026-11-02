صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیگی کارکنوں کو ضمنی الیکشن میں ٹرن آئوٹ بڑھانے کیلئے کوششوں کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
لیگی کارکنوں کو ضمنی الیکشن میں ٹرن آئوٹ بڑھانے کیلئے کوششوں کی ہدایت

راہوالی (نامہ نگار)مسلم لیگ ن کے سپورٹرز اور سابق ممبران کنٹونمنٹ بورڈ اپنی اپنی وارڈز میں الیکشن مہم کو چلانے اور عوام سے ڈور ٹو ڈور رابطوں کے سلسلہ کو بڑھا کر 8نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخاب میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بڑھانے کیلئے بروقت خواتین و مرد ووٹرز کو پولنگ سٹیشن پر لائیں۔

ان خیالات کا اظہار ایم این اے بیرسٹر بلال فاروق تارڑ نے مسلم لیگ ن کے رہنما اصغر وڑائچ کی رہائشگاہ پر مسلم لیگ ن کے مقامی رہنماؤں جن میں سابق ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ساجد اکرام لون، ملک اقبال ، عابد سہیل ورک، ملک یونس، اعجاز بھٹی، شانی اپل و دیگر بھی موجود تھے کی کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائیاں، 5000 گرفتار

سموگ کا راج، شہریوں کا سانس لینا دشوار، محکمہ ماحولیات اور انتظامیہ خاموش تماشائی

نہری پانی چوری، بڑے مگرمچھوں کیخلاف کارروائی کا حکم

ڈی سی کیپٹن (ر) عبدالرحمن کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ کا دورہ، مریضوں کی عیادت

عوامی مسائل کا فوری اور میرٹ پر حل ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ،عائشہ رضوان

کون بنے گا ایک دن کا کمشنر؟’’ مقابلے کیلئے 232 طلبہ کا ٹیسٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر