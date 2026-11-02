صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بے سہارا افراد کو انصاف دلا نا وکلا کی ذمہ داری :جمشید سلطان گھمن

  • گوجرانوالہ
بے سہارا افراد کو انصاف دلا نا وکلا کی ذمہ داری :جمشید سلطان گھمن

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )غریب اور بے سہارا سائلین کو قانونی معاونت فراہم کرنا اور انہیں انصاف کی فراہمی کیلئے کردار ادا کرنا وکلا کی اہم ذمہ داری ہے قانون کی بالادستی، آئین کی پاسداری اور مظلوم افراد کے حقوق کا تحفظ ایک مضبوط اور مہذب معاشرے کی بنیاد ہے ۔

ان خیالات کا اظہار جمشید سلطان گھمن ایڈووکیٹ نے سٹوڈنٹس وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ہارون شبیر ودیگر طالب علم وکلا نے اپنے استاد جمشید سلطان گھمن کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک قابل، اصول پسند اور پیشہ ورانہ مہارت کے حامل قانون دان ہیں جن کی قانونی بصیرت، شفقت اور تجربات شاگردوں کیلئے مشعلِ راہ ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کشمیر چوک انڈر پاس منصوبہ،22روز میں 85فیصد کام مکمل

پولیس افسران کا گرجا گھروں کا دورہ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

تمام سیاسی قیادت کو محبت کا پیغام دینا چاہیے ،راجہ پر ویز اشرف

ڈی ایچ کیو ہسپتال جہلم میں میت منتقلی سروس کا افتتاح

پاک چین ہسپتال،عوام کو سہولیات ملیں گی، نیلسن عظیم

ڈپٹی کمشنر مری کی کھلی کچہری آج ہوگی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر