صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال :سنیپ چیکنگ کے دوران 2اشتہاری گرفتار

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال :سنیپ چیکنگ کے دوران 2اشتہاری گرفتار

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )سنیپ چیکنگ ٹیم نے کارروائی کے دوران دو اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا ۔

 ڈی پی او سیالکوٹ کیپٹن (ر) دوست محمد کی اشتہاریوں کے خلاف جاری مہم کے دوران سینپ چیکنگ ٹیم کے انچارج احسان اﷲ چیمہ نے ٹیم کے ہمراہ دو مختلف کارروائیوں کے دوران عبدالمنان جس پر تھانہ ہربنس پورہ لاہور میں فون پر دھمکیوں کا مقدمہ درج تھا اور ملزم مدثر فاروق جس پر تھانہ سمن آباد میں بوگس چیک کا مقدمہ درج تھا اور دونوں کو گرفتار کرکے تھانہ کینٹ اور تھانہ سول لائن میں بند کر ا دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس بحران ، گھریلو کنکشنز کی فراہمی پر عائد پابندی غیر معینہ مدت تک برقرار رکھنے کا فیصلہ

طبی فضلے کی ناقص ری سائیکلنگ کا انکشاف

چنیسرٹاؤن میں 25 کروڑ لاگت سے تعمیر سندھی مسلم فوڈواک کا افتتاح

کراچی سے تعاون وفاق کی بھی ذمہ داری ، سعید غنی

لیاری کھنڈرات میں تبدیل، 20گھنٹے لوڈشیڈنگ، منعم ظفر

ناصر شاہ کی گلگت بلتستان کے عوام کو یومِ آزادی کی مبارکباد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر