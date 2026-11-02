نورالعین قریشی کاتبادلہ، خرم شہزاد ڈپٹی کمشنرگجرات تعینات
گجرات(سٹی رپورٹر ‘نامہ نگار)چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اخترزمان نے ڈپٹی کمشنرگجرات نورالعین قریشی کاتبادلہ کرتے ہوئے انہیں ڈائریکٹرجنرل پنجاب سپیشل پلاننگ اتھارٹی تعینات کردیا
جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن ہاؤسنگ اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ میں خدمات سرانجام دینے والے خرم شہزاد کو ڈپٹی کمشنرگجرات تعینات کرتے ہوئے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کردیا ۔ڈپٹی کمشنر نور العین قر یشی آج عہدے سے سبکدوش ہو جائینگی جبکہ خرم شہزاد چارج سنبھالیں گے ۔
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