شادی شدہ خاتون اغوا
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)تھانہ سمبڑیال کے علاقہ محلہ کرم آباد کی رہائشی خالدہ بی بی کی 20 سالہ شادی شدہ بیٹی کو 3 ملزموں اعجاز، علی اکبر اورعلی حسن نے ورغلاپھسلا کر اغوا کرلیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
تھانہ سمبڑیال کے علاقہ محلہ کرم آباد کی رہائشی خالدہ بی بی کی 20 سالہ شادی شدہ بیٹی کو 3 ملزموں اعجاز، علی اکبر اورعلی حسن نے ورغلاپھسلا کر اغوا کرلیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments