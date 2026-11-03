صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی شدہ خاتون اغوا

  • گوجرانوالہ
شادی شدہ خاتون اغوا

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)تھانہ سمبڑیال کے علاقہ محلہ کرم آباد کی رہائشی خالدہ بی بی کی 20 سالہ شادی شدہ بیٹی کو 3 ملزموں اعجاز، علی اکبر اورعلی حسن نے ورغلاپھسلا کر اغوا کرلیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

تھانہ سمبڑیال کے علاقہ محلہ کرم آباد کی رہائشی خالدہ بی بی کی 20 سالہ شادی شدہ بیٹی کو 3 ملزموں اعجاز، علی اکبر اورعلی حسن نے ورغلاپھسلا کر اغوا کرلیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

محکموں کے مابین مؤثر رابطہ کاری یقینی بنانیکی ہدایت

پولیس شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم، دیگر کو50 فیصدرعایت

محمد طاہر امین ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا تعینات

ستھرا پنجاب پروگرام ہماری ریڈ لائن ،کوئی سمجھوتہ نہیں ہو گا ڈپٹی کمشنر خوشاب

جنگلات اور جنگلی حیات کا تحفظ بھی ضروری ،سمیر ا ملک

روایتی کھیل کبڈی کے شاندار مقابلوں نے میلہ لوٹ لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ