ملزم کی نشاندہی پر ناجائز اسلحہ برآمد
تتلے عالی (نامہ نگار) جسمانی ریمانڈ پر موجود ملزم احسان اللہ نے دورانِ تفتیش وقوعے میں استعمال ہونے والے اسلحے کی نشاندہی کی، جس پر پولیس نے اس کے گھر سے 30 بور پستول اور تین گولیاں برآمد کر لیں۔
جسمانی ریمانڈ پر موجود ملزم احسان اللہ نے دورانِ تفتیش وقوعے میں استعمال ہونے والے اسلحے کی نشاندہی کی، جس پر پولیس نے اس کے گھر سے 30 بور پستول اور تین گولیاں برآمد کر لیں۔
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