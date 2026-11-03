صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکی سے متعدد بار زیادتی کا الزام، ملزم کے خلاف مقدمہ

  • گوجرانوالہ
لڑکی سے متعدد بار زیادتی کا الزام، ملزم کے خلاف مقدمہ

تتلے عالی (نامہ نگار) تتلے عالی میں لڑکی سے متعدد بار زیادتی کے الزام میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

استغاثہ کے مطابق تتلے عالی کے علاقے بوپڑہ کلاں کی رہائشی (غ) کے بھتیجے ایک مقامی نجی اکیڈمی میں زیر تعلیم تھے، جس کے باعث (غ) کی اکیڈمی کے استاد شکیل سکنہ تنگ کلاں سے شناسائی ہوئی۔ اسی دوران لڑکی نے پانچ طلائی چوڑیاں اور چار لاکھ 50 ہزار روپے شکیل کے پاس امانت رکھوائے اور ضرورت پڑنے پر واپس کرنے کا کہا۔ شکیل نے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور نقدی و زیورات کی واپسی کے لیے اس کے سامنے شرط رکھی کہ وہ اس کے ساتھ تعلق قائم رکھے ۔ لڑکی کے مطابق ملزم اسے مسلسل زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور آخری بار تتلے عالی میں اپنی بہن کے گھر لے جا کر زیادتی کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جوائنٹ سیکرٹری کیڈ کاریجنل کسٹمر فیلسٹیشن سینٹر کا دورہ

سنگاپور کے وزیر خارجہ کا نسٹ کا دورہ، تعلیمی فروغ پر تبادلہ خیال

قانونی نظام میں اے آئی کیسا تھ انسانی نگرانی ناگزیر ،شزہ فاطمہ

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس ،سکیورٹی صورتحال کا جائزہ

چھوٹے انتظامی یونٹس سے عام آدمی کے مسائل حل ہونگے ،علیم خان

ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ