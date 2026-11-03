حافظ آباد:کار کی رکشے کو ٹکر 4طالبات سمیت5افراد زخمی
حافظ آباد (نمائندہ دنیا) گوجرانوالہ روڈ پر تھانہ صدر کے قریب تیز رفتار کار نے رکشے کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں رکشہ الٹ گیا اور دوآبہ گرلز کالج کی چار طالبات سمیت پانچ افراد زخمی ہوگئے۔
عینی شاہدین کے مطابق حادثہ کار ڈرائیور کی تیز رفتاری اور غفلت کے باعث پیش آیا، جبکہ کار سوار موقع سے فرار ہوگیا۔ دو طالبات کو تشویشناک حالت کے پیش نظر مزید علاج کیلئے لاہور ریفر کردیا گیا، جبکہ دیگر زخمی ٹراما سنٹر میں زیر علاج ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ڈپٹی کمشنر سید حسین بہادر ٹراما سنٹر پہنچ گئے ، جہاں انہوں نے زخمی طالبات کی خیریت دریافت کی اور ڈاکٹروں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔
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