عجوہ بیکرز کے بعد عجوہ ریسٹورنٹ کا افتتاح
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر) شہر وزیرآباد میں عجوہ بیکرز کی کامیابی کے بعد عجوہ ریسٹورنٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں مستنصر علی گوندل اور پیر سید منظر عباس شاہ نے فیتہ کاٹ کر ریسٹورنٹ کا افتتاح کیا۔
شہر وزیرآباد میں عجوہ بیکرز کی کامیابی کے بعد عجوہ ریسٹورنٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں مستنصر علی گوندل اور پیر سید منظر عباس شاہ نے فیتہ کاٹ کر ریسٹورنٹ کا افتتاح کیا۔
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