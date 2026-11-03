صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد کے کٹلری کلسٹر کیلئے حکومتی معاونت کا خیرمقدم

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد کے کٹلری کلسٹر کیلئے حکومتی معاونت کا خیرمقدم

پروگرام کے عملی فوائد مقامی صنعت تک پہنچانے تعاون کرینگے :رہنما

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان کٹلری اینڈ سٹین لیس یوٹینسلز مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین مہر شکیل اعظم، سابق چیئرمین و ایم ڈی پاک کٹلری کنسورشیم وزیرآباد محمد خالد مغل، سابق چیئرمین محمد جمال بھٹہ، سابق چیئرمین حمید اختر چڈھا اور سینئر مجلس عاملہ کے رکن شکیل احمد بھٹہ نے مشترکہ بیان میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے پنجاب کی جدت، قدر افزائی، مواقع اور صنعتی تبدیلی کے پروگرام کے تحت کٹلری کلسٹر وزیرآباد کو خصوصی معاونت فراہم کرنے کے اعلان کا خیرمقدم کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن وزیرآباد اس پروگرام کے عملی فوائد مقامی صنعت تک پہنچانے کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ آئندہ تین سال میں کٹلری مصنوعات کی پیداواری صلاحیت اور برآمدات دوگنا کرنے کے لیے منظم پیش رفت کی جائے گی، جس سے ہزاروں مرد و خواتین کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکیں گے ۔چیئرمین مہر شکیل اعظم اور سابق چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ محمد خالد مغل نے کہا کہ سمال انڈسٹریل اسٹیٹ وزیرآباد کی آبادکاری، جدید پیداواری ٹیکنالوجی، تحقیق و ترقی، خام مال اور مصنوعات کی جانچ اور بین الاقوامی معیار کی تصدیقی سہولیات کٹلری صنعت کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان اقدامات سے اعلیٰ قدر کی کٹلری مصنوعات کی تیاری اور برآمدات میں اضافہ ہوگا، جس سے پاکستان کو زرمبادلہ حاصل ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

محکموں کے مابین مؤثر رابطہ کاری یقینی بنانیکی ہدایت

پولیس شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم، دیگر کو50 فیصدرعایت

محمد طاہر امین ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا تعینات

ستھرا پنجاب پروگرام ہماری ریڈ لائن ،کوئی سمجھوتہ نہیں ہو گا ڈپٹی کمشنر خوشاب

جنگلات اور جنگلی حیات کا تحفظ بھی ضروری ،سمیر ا ملک

روایتی کھیل کبڈی کے شاندار مقابلوں نے میلہ لوٹ لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ