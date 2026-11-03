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مدرسہ فیض عالم کے طلبہ میں یونیفارم اور گرم کپڑے تقسیم

  • گوجرانوالہ
مدرسہ فیض عالم کے طلبہ میں یونیفارم اور گرم کپڑے تقسیم

حافظ آباد (نمائندہ دنیا) علی پور روڈ پر سادات کالونی کے قریب واقع مسجد جامعہ ریاض الجنہ میں مدرسہ فیض عالم کے طلبہ میں یونیفارم اور سردی کے کپڑے تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔

تقریب حافظ مختار احمد خادم زائرین مدینہ شریف (مدینے والے ) کی زیر سرپرستی منعقد ہوئی، جس میں مدرسہ فیض عالم کے طلبہ میں یونیفارم تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر حافظ مختار احمد خادم زائرین مدینہ نے کہا کہ مدرسہ فیض عالم میں طلبہ و طالبات کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے ۔ علاقہ کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو زیادہ سے زیادہ اس مدرسے میں داخل کروائیں تاکہ وہ دینی تعلیم حاصل کرکے اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں۔ بعد ازاں تقریب کے شرکا کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔

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