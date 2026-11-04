کامونکے سے 2منشیات فروش گرفتار
کامونکے (تحصیل رپورٹر )پولیس نے دو افراد سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کرلی۔ سٹی پولیس نے دورانِ گشت احمد سے ایک کلو 740گرام اور بلال پارک کے عمران سے ایک کلو 240گرام چرس برآمد کرکے مقدمات درج کر لئے۔
پولیس نے دو افراد سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کرلی۔ سٹی پولیس نے دورانِ گشت احمد سے ایک کلو 740گرام اور بلال پارک کے عمران سے ایک کلو 240گرام چرس برآمد کرکے مقدمات درج کر لئے۔
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