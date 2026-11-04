خاتون کو ہراساں کرنیوالا گرفتار
گجرات(سٹی رپورٹر، نامہ نگا ر)تھانہ سٹی لالہ موسیٰ پولیس نے خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا۔ ایس ایچ او مہر اختشام عارف نے ٹیم کیساتھ کارروا ئی کی ، ملزم کی شناخت شیر علی ساکن قصبہ محلہ لالہ موسیٰ کے نام سے ہوئی۔
تھانہ سٹی لالہ موسیٰ پولیس نے خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا۔ ایس ایچ او مہر اختشام عارف نے ٹیم کیساتھ کارروا ئی کی ، ملزم کی شناخت شیر علی ساکن قصبہ محلہ لالہ موسیٰ کے نام سے ہوئی۔
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