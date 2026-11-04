کامونکے :عورت سمیت 4افرا دنے خاتون کو اغوا کر لیا
کامونکے (تحصیل رپورٹر )چار افراد نے خاتون کو اغوا کرلیا۔گزشتہ روز محلہ رسولنگر کے ایم اے کی 23 سالہ شادی شدہ بیٹی (این اے ) کو محلہ دار عثمان،آمنہ اور دو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ،سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
چار افراد نے خاتون کو اغوا کرلیا۔گزشتہ روز محلہ رسولنگر کے ایم اے کی 23 سالہ شادی شدہ بیٹی (این اے ) کو محلہ دار عثمان،آمنہ اور دو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ،سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
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