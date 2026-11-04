کامونکے :بجلی چوری کرتے 2افرا دپکڑے گئے
کامونکے (تحصیل رپورٹر )بجلی چوری کرتے 2 افراد پکڑے گئے ۔ واہنڈ پولیس نے گیپکو کے ایس ڈی او محمد احمد کی درخواستوں پر بجلی چوری کرنے والے موضع دھنگ کے کامران اور نواز کے خلاف مقدمات درج کر لئے۔
بجلی چوری کرتے 2 افراد پکڑے گئے ۔ واہنڈ پولیس نے گیپکو کے ایس ڈی او محمد احمد کی درخواستوں پر بجلی چوری کرنے والے موضع دھنگ کے کامران اور نواز کے خلاف مقدمات درج کر لئے۔
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