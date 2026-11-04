نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا
موترہ(نامہ نگار)نامعلوم افراد نے مختلف واقعات میں خاتون ،اسکے بیٹے اور لڑکی کواغوا کرلیا۔ کمال پور کے رہائشی جمال کی بیٹی ،جبکہ ڈسکہ کے حسنین کی بہن اور اسکے بیٹے کو ملزم زین اور 3 نامعلوم افراد نے اغواکرلیا۔
نامعلوم افراد نے مختلف واقعات میں خاتون ،اسکے بیٹے اور لڑکی کواغوا کرلیا۔ کمال پور کے رہائشی جمال کی بیٹی ،جبکہ ڈسکہ کے حسنین کی بہن اور اسکے بیٹے کو ملزم زین اور 3 نامعلوم افراد نے اغواکرلیا۔
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