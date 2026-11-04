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ٹریکٹرٹرالی کی ٹکر ،موٹرسائیکل سوار جاں بحق

  • گوجرانوالہ
ٹریکٹرٹرالی کی ٹکر ،موٹرسائیکل سوار جاں بحق

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ٹریکٹرٹرالی کی ٹکرسے موٹرسائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق موضع منڈیکی گورائیہ کے رہائشی مقیم کا چھوٹا بھائی موٹرسائیکل پرجا رہا تھا کہ ستوکی پلی کے قریب تیزرفتار ٹریکٹرٹرالی نے ٹکرماردی جس کے نتیجہ میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا، پولیس نے نامعلوم ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

ٹریکٹرٹرالی کی ٹکرسے موٹرسائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق موضع منڈیکی گورائیہ کے رہائشی مقیم کا چھوٹا بھائی موٹرسائیکل پرجارہاتھاکہ ستوکی پلی کے قریب تیزرفتار ٹریکٹرٹرالی نے ٹکرماردی جس کے نتیجہ میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا، پولیس نے نامعلوم ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

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