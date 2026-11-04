ضمانت منسوخ ، رجسٹری محرر گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے رجسٹری محرر محمد یاسین کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منسوخ ہونے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ملزم کے خلاف مقدمے کی تفتیش مکمل کر لی گئی جبکہ مزید قانونی کارروائی کی منظوری بھی دے دی گئی۔
اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے رجسٹری محرر محمد یاسین کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منسوخ ہونے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ملزم کے خلاف مقدمے کی تفتیش مکمل کر لی گئی جبکہ مزید قانونی کارروائی کی منظوری بھی دے دی گئی۔
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