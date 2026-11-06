کامونکے :فیکٹری سے سامان 2مقامات سے گیپکو کے تار چوری
کامونکے (تحصیل رپورٹر )چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم ہوگئے ۔ گھوماں روڈ پر نوید کی فیکٹری سے نامعلوم چور موٹر، تار اور آہنی جنگلہ جبکہ گھنیا سے فیصل اقبال اور ٹبہ محمد نگر سے سلطان محمود نے گیپکو کے تار چوری کر لئے ۔
چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم ہوگئے ۔ گھوماں روڈ پر نوید کی فیکٹری سے نامعلوم چور موٹر، تار اور آہنی جنگلہ جبکہ گھنیا سے فیصل اقبال اور ٹبہ محمد نگر سے سلطان محمود نے گیپکو کے تار چوری کر لئے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments