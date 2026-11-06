خاتون کے لیپ ٹاپ سے قیمتی پرزے نکالنا د کاندار کو مہنگا پڑ گیا
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)خاتون صارف کے مرمت کیلئے آئے امپورٹڈ لیپ ٹاپ سے قیمتی پرزے نکالنا د کاندار کو مہنگا پڑ گیا۔ محکمہ تحفظ صارف نے فریقین کوسن کر صارف طاہرہ کوثر کو لیپ ٹاپ اصل حالت میں واپس دلادیا ۔
خاتون صارف کے مرمت کیلئے آئے امپورٹڈ لیپ ٹاپ سے قیمتی پرزے نکالنا د کاندار کو مہنگا پڑ گیا۔ محکمہ تحفظ صارف نے فریقین کوسن کر صارف طاہرہ کوثر کو لیپ ٹاپ اصل حالت میں واپس دلادیا ۔
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